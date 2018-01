Ministro diz que Puigdemont não entra incógnito em Espanha "nem na mala de um carro"

Juan Ignacio Zoido quer evitar a todo o custo um embaraço para o governo de Madrid.

Por José Carlos Marques | 12:43

Juan Ignacio Zoido, ministro do Interior de Espanha não faz a coisa por menos. Empenhado em impedir que Carles Puigdemont regresse ao país incógnito, para se apresentar no parlamento catalão e ser votado como presidente da Catalunha, o governante promete todos os meios para o travar.



"Estamos a desenhar um dispositivo para que isso não aconteça. Procuraremos que não possa entrar nem na mala do carro", afirmou Zoido à televisão Antena 3.



Puigdemont este esta segunda-feira e o MP espanhol tentou que fosse emitido novo mandado de captura internacional contra ele. O que foi travado por um juiz do Supremo Tribunal de Espanha. O ex (e provavelmente futuro)líder do governo regional da Catalunha está exilado em Bruxelas, sendo que a Bélgica já recusou entregá-lo à justiça espanhola.



Puigdemont é acusado de sediação e outros crimes por ter promovido um referendo ilegal à independência da Catalunha, que chegou a ser declarada pelo parlamento regional antes de Madrid suspender a autonomia da região.



Juan Ignacio Zolda nem quer ouvir falar numa das hipóteses que corre na Catalunha - a de Puigdemont ser preso para força a delegação do seu voto no parlamento, o que asseguraria a sua vitória na votação dos deputados regionais para a escolha do novo presidente da região. "Isso seria chegar a limites insuspeitados", diz Zolda.



"Puigdemont está instalado numa conduta de irresponsabilidade que está a chegar a limites nunca suspeitados", diz o ministro que tutela as polícias de Espanha. "Ele que se recapacitar, deixar de estar instalado no circo e pensar naquilo que interessa a todos os catalães. Se quiser, que se entregue, se não, que seja outro o candidato à presidência, porque é preciso recuperar a normalidade institucional".

O ministro também recusa que Puigdmont possa governar a Catalunha a partir de Bruxelas: "A investidura por via telemática é ilegal", avisa.