Ministro do governo catalão renuncia ao cargo

Santi Vila renunciou ao cargo de ministro da Empresa e Conciliação da Generalitat.

21:13

Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l’últim minut al president @KRLS i als catalans — Santi Vila (@SantiVila) October 26, 2017

O 'conseller' (ministro regional) com a pasta da Indústria do governo regional catalão, Santi Vila, demitiu-se esta quinta-feira em desacordo com a decisão do presidente Carles Puigdemont de deixar para o parlamento regional uma eventual declaração de independência."Demiti-me. As minhas tentativas de diálogo fracassaram novamente. Espero ter sido útil, até ao último minuto, ao presidente [Carles Puigdemont] e aos catalães", disse o 'conseller' de Empresa e Conhecimento.Nos últimos dias -- e entre muitos rumores de que estaria prestes a demitir-se - Vila foi uma das vozes mais fortes no governo regional a favor de uma convocatória de eleições antecipadas e da necessidade de evitar uma declaração de independência.Santi Vila era o 'conseller' mais moderado do Governo regional catalão e entrou para o lugar em junho, em substituição de Jordi Baiget, que tinha sido destituído após ter expressado em público dúvidas sobre a realização do referendo a 01 de outubro.Na sequência do referendo e das posições do governo regional, mais de 1.300 empresas catalãs mudaram a sede social ou fiscal para outras regiões de Espanha, um êxodo com consequências ainda por calcular para a economia catalã.Carles Puigdemont pôs hoje de parte a hipótese de convocar eleições antecipadas na Catalunha para travar as medidas que o Governo de Madrid se prepara para ver aprovadas no Senado para restaurar a legalidade na região.O presidente regional acabou por fazê-lo após demonstrações públicas contra si protagonizadas pelos independentistas e depois de alguns deputados do seu partido, o Partido Democrático Europeu da Catalunha (PDeCAT), se terem demitido.Dois deputados do PDeCAT no parlamento catalão anunciaram a saída do partido, em protesto contra a eventual decisão do presidente do governo regional, tal como dava conta a imprensa catalã e madrilena de hoje.Puigdemont acabaria por recuar nessa ideia, mas pelo menos o autarca de La Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, e o deputado Jordi Cuminal apresentaram mesmo a decisão.Anterior responsável da Convergência Democrática da Catalunha (CDC, antecessora do PDeCAT) e do executivo anterior, liderado por Artur Mas, Cuminal divulgou uma mensagem semelhante: "Não partilho a decisão de ir a eleições. Renuncio ao meu lugar de deputado e saio do PDeCAT".O PDeCAT integra, juntamente com a ERC (Esquerda Republicana Catalã), e outros partidos, a coligação Junts pel Sí (JxSí), que apoia o governo catalão no parlamento regional.O governo espanhol defendeu hoje, no Senado, a aplicação do artigo 155 da Constituição para travar "uma reiterada desobediência à lei" na Catalunha, numa sessão marcada pela possibilidade, depois gorada, de o executivo catalão convocar eleições antecipadas.Com sessão plenária marcada para as 17h00 (menos uma hora em Lisboa), os senadores (representantes da Câmara Alta das Cortes Espanholas) iniciaram o dia com a possibilidade, avançada na imprensa, de que o presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, iria convocar eleições antecipadas, na sequência da crise política independentista na região.Puigdemont tentaria, assim, evitar a aplicação das medidas do 155 (que foram discutidas hoje no Senado e serão votadas na sexta-feira), propostas pelo governo de Madrid devido à insistência do executivo regional catalão em não rejeitar uma declaração unilateral de independência. Estas medidas incluem, entre outras, a destituição do presidente e dos ministros do governo regional catalão (Generalitat) e uma convocação forçada de eleições no menor espaço de tempo possível.No entanto, a declaração prevista do presidente da Generalitat para as 13h30 locais foi adiada para as 14h30 e, poucos minutos depois, suspensa. No exterior do Palau da Generalitat, centenas de independentistas gritavam "Puigdemont traidor" e "PDeCAT [Partido Democratico Europeu da Catalunha, a formação do presidente], a nossa paciência já se acabou".Puigdemont acabaria por falar apenas às 17h00, à hora em que a sessão do plenário do Senado já estaria a decorrer. Caso convocasse eleições antecipadas, os senadores do PSOE já estavam em condições de pressionar os do PP a retirarem a moção do 155, que, na prática, suspende parte ou totalmente o autogoverno da Catalunha.O presidente da Generalitat não convocou eleições - alegando que não recebeu garantias de Madrid de que o 155 seria travado, mas também não declarou formalmente a independência da região, como lhe pedia a ala mais dura dos partidos que o apoiam. Remeteu uma decisão para o parlamento regional catalão, que, também hoje à tarde, debateu o tema, votando na sexta-feira eventuais propostas dos grupos parlamentares independentistas.Em Madrid, no Senado, não houve surpresa de última hora e a vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, defendeu - como tinha previsto - a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola para travar "uma reiterada desobediência à lei" na Catalunha."Para resgatar a Catalunha" da "irresponsabilidade política", salientou a governante.O Governo central, recordou a titular da pasta das Autonomias, cumpre assim a sua "obrigação legal, democrática e política".Os independentistas, disse Soraya Sáenz de Santamaría, deixaram cair por terra a melhor Catalunha, "empreendedora, dinâmica, acolhedora, aberta" e um "orgulho para todos os espanhóis" e para todos os catalães."Não podemos esquecer essa Catalunha. Temos de a resgatar, por muio que alguns tentem impôr uma nova [Catalunha] fora da lei", disse.Já o senador Ander Gil, porta-voz do PSOE na câmara alta, disse que o seu partido defende que se encontre "uma última saída antes de a Catalunha cair no precipício".Apesar da declaração institucional de Puigdemont na qual este descartava convocar eleições, Ander Gil recordou que ainda pode "fazer marcha atrás"."Nas últimas horas do penúltimo dia [a solução] ainda está nas suas mãos. Peço-lhe em nome dos socialistas para que convoque eleições e evite um desastre do qual a Catalunha vai demorar muito tempo a recuperar", afirmou Ander Gil.Em Barcelona, no plenário do Parlamento regional, Carles Puigdemont não usou da palavra, ao contrário do que estava previsto, apesar das muitas solicitações nesse sentido dos elementos da oposição regional (PP, Ciudadanos e PSOE).Assim, sem mais surpresas até ao final, os senadores espanhóis acabariam por votar e aprovar alterações à proposta de aplicação do artigo 155. A sessão de votação final da proposta começa às 10h00 de sexta-feira (menos uma hora em Lisboa), com a provável intervenção do presidente do Governo, Mariano Rajoy.