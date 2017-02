Ministro dos Emirados Árabes Unidos defende decreto de Trump

Trump proibiu na sexta-feira passada, por decreto, a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Iémen, Irão, Iraque, Líbia, Síria, Somália e Sudão) durante 90 dias, de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias e dos refugiados sírios indefinidamente.



A medida, que não abrange os diplomatas e funcionários de organizações internacionais, visa permitir a criação de um rigoroso sistema de verificação das entradas e de concessão de vistos de residência.



O chefe da diplomacia dos Emirados Árabes Unidos defendeu hoje a proibição de entrada nos EUA de cidadãos de sete países muçulmanos, afirmando ser "uma decisão soberana" e que nada tem a ver com religião."É errado dizer" que a decisão da nova administração norte-americana é "dirigida contra uma religião em particular", disse o xeque Abdullah Bin Zayed al-Nahyan, ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados.Al-Nayhan, que falava numa conferência de imprensa com o homólogo russo, Serguei Lavrov, frisou que apenas sete países de maioria muçulmana são visados pelo decreto, uma pequena parte do mundo muçulmano, e a medida "é provisória".