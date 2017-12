Vice-primeiro-ministro inglês demite-se por causa de pornografia e assédio

Damian Green, braço-direito de Theresa May, pediu desculpa pelo seu comportamento.

Damian Green, vice-primeiro-ministro do Reino Unido e braço direito de Theresa May, apresentou a demissão do cargo depois de uma investigação apurar que este tinha violado o código ministerial, ao ter "pornografia extrema" no computador que usou em tempos no Parlamento.



A demissão surge após Green ter feito declarações "erradas e enganosas" quando questionado sobre a polémica. As imagens e vídeos pornográficos terão sido encontrados no computador de um gabinete que lhe pertenceu, em 2008.



Mas este não era o único caso a ensombrar a credibilidade do aliado mais próximo de Theresa May no Executivo. Green foi acusado por Kate Maltby, filha de um amigo do próprio Green, de ter tentado um "contacto sexual não apropriado" com ela, em 2015.



Kate diz que Green tentou convencê-la a ter sexo com ele. Conta que, numa conversa que deveria ser sobre a sua carreira, o político tocou-a com a mão no joelho e falou-lhe dos casos de sexo no Parlamento e de como a sua mulher era compreensiva. Kate revelou a história em novembro, num artigo publicado no jornal The Times.



Green negou estas acusações, mas uma investigação ao caso concluiu que a denúncia era "plausível".



Acossado pelos dois episódios, o ministro sentiu-se na obrigação de sair. Na carta de demissão, Damian Green, pede desculpa pelo seu comportamento e conduta.



Theresa May, primeira-ministra inglesa, já disse que está "extremamente triste" com a saída do seu número dois.