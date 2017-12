Ministro nega fracasso das Forças Armadas no Rio de Janeiro

Jungmann anunciou que os militares vão continuar no estado fluminense até final do ano que vem.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:34

O ministro brasileiro da Defesa, Raul Jungmann, negou que o uso das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro tenha sido um fracasso, e anunciou que os militares vão continuar no estado fluminense até final do ano que vem.



Segundo Jungmann, a missão das Forças Armadas foi cabalmente realizada dentro dos parâmetros definidos em Julho, quando o governador do estado do Rio, Luiz Fernando Pezão, solicitou ao governo de Michel Temer o envio de tropas para reforçar a segurança na cidade do rio de Janeiro e outras cidades da região afetadas por uma vaga de violência e pela escassez de recursos humanos, técnicos e financeiros da polícia local.

De acordo com Raul Jungmann, o papel das Forças Armadas no Rio de Janeiro é meramente auxiliar, de apoio às forças de segurança locais, a quem, nas declarações dele, cabe o protagonismo da segurança pública. Por isso, os militares não podem ser acusados nem de omissão nem de fracasso, pois limitaram-se a auxiliar a polícia quando solicitados e dentro dos limites estabelecidos no acordo que permitiu o envio das tropas.

Os mais de 10 mil soldados do Exército, da Marinha e da Força Aérea deslocados para o Rio de Janeiro têm sido bastante criticados pela sua ausência das ruas, onde quase ninguém os vê, e por, quando participam em operações de grande porte, terem um papel decepcionantemente passivo. Nas diversas mega-operações levadas a cabo em grandes favelas cariocas desde Julho, os militares limitaram-se a cercar e fechar os acessos, cabendo à polícia, com as mesmas deficiências e a mesma carência de meios de antes, invadir os territórios.

Quando os militares chegaram ao Rio, a população experimentou alguns dias de alívio, com a presença de soldados e tanques em pontos estratégicos da capital fluminense, onde o índice de criminalidade chegou a cair nessa altura.



Poucos dias depois, porém, supostamente por falta de recursos financeiros e de falha de comunicação e de entendimento com o comando das forças de segurança locais, os militares recolheram-se a quartéis, e só saem para missões específicas em favelas, missões essas que, apesar do grande número de efectivos e meios utilizados, tiveram na esmagadora maioria dos casos resultados absolutamente insignificantes.