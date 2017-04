Ministro sírio assegura que regime "não usou nem usará" armas químicas

A oposição síria responsabiliza o regime, mas Damasco nega e a Rússia, aliada do governo sírio, argumenta que aviões sírios bombardearam a cidade com armamento convencional que atingiu um depósito de substâncias tóxicas dos rebeldes.O ministro sírio deu esta quinta-feira a mesma versão: "O primeiro ataque realizado pela força aérea síria ocorreu às 11:30 e atingiu um armazém de munições da Frente al-Nosra [antiga designação do ramo sírio da Al-Qaida] que continha substâncias químicas", disse o ministro.Depois de os EUA, Reino Unido e França terem pedido um inquérito ao ataque, Mualem disse exigir garantias de que uma investigação será imparcial e não politizada.A experiência da Síria em situações semelhantes, disse o ministro, "não é encorajadora" dessa isenção.