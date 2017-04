Ministro turco diz que explosão em Diyarbakir foi um atentado terrorista

Atentado na Turquia recorreu a túnel escavado por baixo de esquadra policial





As autoridades turcas começaram por falar apenas de quatro feridos graves, mas fontes hospitalares confirmam esta quarta-feria que morreram três pessoas na explosão.







Não está ainda apurada a autoria do atentado, mas a imprensa lembra que têm acontecido vários ataque na zona, levados a cabo por forças rebeldes curdas. O ministro do Interior diz que foram detidas 5 pessoas, relacionadas com a explosão.As autoridades turcas começaram por falar apenas de quatro feridos graves, mas fontes hospitalares confirmam esta quarta-feria que morreram três pessoas na explosão.

As autoridades turcas corrigiram esta quarta-feira a explicação para a explosão num complexo policial da cidade de Diyarbakir, que matou três pessoas na última terça-feira.Inicialmente, a versão oficial era a de que teria havido uma explosão acidental durante a reparação de um veículo anti-motim, mas agora o ministro do Interior vem dizer que se tratou de um atentado terrorista.Suleyman Soyul revela que o explosivo foi detonado a partir de um túnel escavado por debaixo do complexo policial."Chegámos à conclusão de que as explosões são resultado de um ataque terrorista. O ataque foi levado a cabo através de um túnel escavado a partir do exterior. Escavaram um túnel e deixaram os explosivos no chão", disse o ministro ao canal Haberturk. O site deste canal mostra um vídeo onde é visível o túnel escavado por debaixo do local da explosão.