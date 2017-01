Miss arrisca ficar cega após ter sido atacada pelo ex-namorado

Gessica Notaro, ex-concorrente do Miss Itália, foi atacada com ácido na face por um ex-namorado e arrisca ficar cega. A modelo terá de se submeter a diversas cirurgias plásticas na tentativa de recuperar das sequelas.

O atacante, Jorge Tavares, de 29 anos, não terá aceitado o fim do namoro com a miss e começou a persegui-la. Este ex-namorado, de origem cabo-verdiana, já tinha sido levado a tribunal e tinha uma ordem de restrição que fazia com que não se pudesse aproximar de Gessica.



O homem terá ido a casa da modelo. No passado dia 10, perpetrou o ataque e fugiu.

Gessica ficou com queimaduras na cara e num dos olhos. "Eu vi-o, vi o Eddy, que segurava uma garrafa de plástico e estava vestido de preto. Não disse uma palavra, atirou o líquido e fugiu", disse ao jornal italiano Il Resto Del Carlino.



Jorge Tavares foi detido mas nega a autoria do ataque.

A modelo está internada num hospital de Cesena, em Itália.

O que achou desta notícia?







42.9% Muito insatisfeito

42.9% 14.3%

14.3% 14.2%

14.2%

28.6% Muito satisfeito