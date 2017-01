Miss Bumbum 2016 tatua rosto de Donald Trump

O que achou desta notícia?







A Miss Bumbum 2016, Érica Canela, decidiu tatuar o rosto de Donald Trump nas costas como "um sinal de banadeira branca".A modelo refere que o objetivo é mudar a imagem que o presidente dos Estados Unidos tem sobre os latinos.A tatuagem foi feita no Brasil antes da Miss Bumbum viajar para a Venezuela onde foi fotografada para a Playboy local."Sei que muitos irão me odiar por este motivo, outros podem até gostar, mas é um pedido de paz. Sou latina, mulher e não conheço os Estados Unidos, mas acredito que discursos de ódio só trazem ódio", escreveu a Érica numa foto publicada no Instagram.