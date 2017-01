Miss Canadá responde a quem a chamou “gorda”

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Siera Bearchell teve de lidar com críticas relativas ao seu peso e decidiu responder no Instagram. A Miss Canadá escreveu um texto a acompanhar uma imagem que publicou na rede social, a contar um dos episódios com que teve de lidar."O meu corpo não é naturalmente magro e não há problema. Sou saudável. Estou em forma. Estou confiante. Eu sou eu. Esta sou eu e, neste momento, estou confortável com isso. Vocês também deviam estar", escreveu Siera na rede social."Estou segura e é isso que me torna bonita. Quando me chamam preguiçosa, gorda e medíocre, o que estão a dizer às mulheres do mundo?", questionou ainda.