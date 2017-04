Míssil da Coreia do Norte pode ter sido sabotado pelos americanos

Mas o político britânico deixa um aviso. "Não fiquem muito excitados, porque eles [a Coreia do Norte] também têm tido muitos testes bem sucedidos".Na América, a administração Trump tem sido parca em declarações sobre o assunto. A conselheira de Segurança Nacional, Kathleen McFarland recusou-se, este domingo a comentar a possibilidade de o lançamento ter sido sabotado pelos americanos. Limitou-se a dizer que o lançamento foi "um falhanço"."Sabem que não podemos comentar operações secretas ou coisas que possam ter sido feitas, como ações encobertas", acrescentou McFarland à Fox News, este domingo.Ainda assim a responsável explica que a guerra tecnológica não está a ser descurada. "Estamos a entrar numa numa era, não apenas com a Coreia do Norte, mas com toda a gente. Com todos os países, os grandes países, estamos a entrar numa plataforma cibernética, uma guerra guerra cibernética. É neste campo que todas as guerras do futuro vão ser combatidas".

As notícias sobre a provável sabotagem americana dos mísseis coreanos surge numa altura em que Mike Pence, vice-presidente do EUA está de visita à Coreia do Sul. O número dois da Casa Branca deixou um aviso a Pyongyang.



"O Presidente Trump deixou claro que a paciência dos Estados Unidos e dos nossos aliados nesta região acabou e que queremos ver mudanças. Queremos ver a Coreia do Norte a abandonar o caminho sem escrúpulos de desenvolvimento de armas nucleares, e também o contínuo uso e realização de testes de mísseis balísticos, o que é inaceitável".