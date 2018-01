Missionário arrancou porta de quarto para violar enteada de 12 anos

Foi o meio-irmão da criança que contou às autoridades.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:41

Um missionário de uma igreja evangélica de Vitória, capital do estado brasileiro do Espírito Santo, foi preso depois de ter sido denunciado por violar sexualmente uma enteada, hoje com 12 anos, desde que ela tinha oito.



Segundo a polícia, o homem, de 55 anos, chegou a arrancar a porta do quarto da enteada para facilitar o acesso à criança e cometer os crimes sexuais.

"Ele arrancou a porta porque a menina, para evitar os abusos sexuais, se trancava no quarto. Então, ele tirou a porta, para facilitar o acesso à vítima", contou o delegado Lorenzo Pazolini, da Divisão de Protecção à Criança e Adolescente Vítima, que investiga o caso. O missionário, apesar de ter negado as violações, foi incriminado e enviado para uma prisão do Complexo Prisional de Xuri, na cidade de Vila Velha.

Segundo os relatos emocionados da menina, as violações começaram quando ela tinha apenas oito anos e só terminaram porque um meio-irmão dela, filho do missionário com outra mulher, ao chegar um dia a casa para a visitar encontrou o pai a violá-la na cama do quarto sem porta. Procurou a polícia e a menina, que nunca tinha denunciado os crimes por medo, confirmou e deu detalhes.

Ainda segundo Pazolini, os ataques sexuais à criança ocorriam pela manhã, quando outra meia-irmã, de sete anos, filha do missionário com a mãe de ambas ia para a escola. A investigação apurou que a mãe da vítima, que nem chegou a ser ouvida por causa disso, é tóxicodependente e ou não se apercebia das violações ou não tinha condições de intervir para ajudar a filha.

Num emocionante relato sobre o que sofreu durante quatro anos feito a pedido das psicólogas que agora a ajudam a tentar superar o trauma, a menina dissertou sobre o amor de forma que tocou a todos que leram a redacção. "Amor. Isso é uma coisa que tiraram de mim, sem dó, sem piedade. Como se eu fosse apenas um objecto, sem sentimentos.", escreveu a menina.