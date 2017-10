Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MNE britânico alvo de críticas e confrontado com pedidos de demissão

Em causa estão comentários de Johnson de que a Líbia poderá tornar-se num centro de excelência para o turismo assim que forem removidos os cadáveres.

Por Lusa | 04.10.17

Vários setores dos conservadores pediram esta quarta-feira a demissão do chefe da diplomacia britânica, após Boris Johnson ter comentado que a Líbia poderá tornar-se num centro de excelência para o turismo assim que forem removidos todos os cadáveres.



O comentário do ministro dos Negócios Estrangeiros inglês foi feito na terça-feira numa conferência do Partido Conservador em Manchester, noroeste de Inglaterra, numa altura em que se discutia a estabilização e reconstrução da Líbia, após anos de conflito.



Segundo Johnson, a praia citadina de Sirte (450 quilómetros a leste de Tripoli), poderá tornar-se no próximo Dubai "assim que removerem todos os corpos".



Sirte foi praticamente destruída e saqueada no final da guerra civil líbia, em 2011, tendo sido o último bastião da resistência do antigo líder Muammar Kadhafi.



Em 2015, a cidade foi conquistada pelo grupo Estado Islâmico, mas foi recuperada em dezembro de 2016 pelas tropas do Governo de União Nacional, liderado por Fayez al-Sarraj.



A deputada conservadora Heidi Allen escreveu no "tweeter" que Johnson deve ser demitido pelas declarações proferidas, enquanto a sua colega de bancada Sarah Wollaston afirmou estar "horrorizada".



Damian Green, colega de gabinete do chefe da diplomacia britânica, considerou que os comentários são "inaceitáveis", indicando à cadeia de televisão Sky News que todos, incluindo Johnson, "devem ter maior cuidado com a linguagem".



Na sua longa carreira política, Johnson, 53 anos, tem sido pródigo em gafes e muitos ficaram surpreendidos quando a primeira-ministra britânica, Theresa May, o escolheu para chefiar a pasta dos Negócios Estrangeiros.



A Líbia está atualmente dividida por Parlamentos, Governos e milícias rivais, que controlam o oeste e o leste do país.