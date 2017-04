Modelo abortou para poder fazer operação plástica

Josie Cunningham, uma polémica modelo e estrela de TV inglesa, está a ser duramente criticada por uma decisão que tomou em 2015. A jovem, hoje com 26 anos, decidiu abortar porque queria fazer uma rinoplastia (cirurgia estética ao nariz) e os médicos não aceitaram fazer o procedimento devido aos eventuais riscos para a gravidez de Josie.

A modelo, que já participou em alguns reality shows no Reino Unido, ficou conhecida em 2009, depois de ter colocado silicone nos seios às custas do Serviço Nacional de Saúde inglês, argumentando que era "vítima de bullying por ter os seios demasiado pequenos". Josie volta a ser arrasada nas redes sociais ao verbalizar o caso do aborto, mas um amigo já saiu em defesa da modelo, dizendo que esta "está muito arrependida" com a decisão tomada e que recentemente fez uma tatuagem de grandes dimensões no braço para "honrar" o feto.

"É uma maneira de ela se punir. Ela admite que é o maior erro da vida dela e fala disso abertamente. Ela já tinha pensado abortar em 2014, para poder entrar no Big Brother, mas acabou por não ir avante. A Josie quer falar mais disto e dá a cara às críticas, na esperança que outra mulheres não cometam o mesmo erro", conta a mesma fonte ao site OK!Online.

A tatuagem de Josie tem uma série de datas, citações e imagens religiosas que a modelo considerou símbolos da sua decisão. Apesar de ter abortado, a jovem acabou por não fazer a operação ao nariz, uma vez que já tinha feito uma anterior e os médicos afirmaram que "os tecidos já estavam muito danificados". Josie é mãe de três crianças.

