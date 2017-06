Modelo atacada com ácido na cara regressa ao trabalho

Gessica Notaro regressou ao trabalho após ter sido atacada pelo ex-namorado com ácido na cara. Além de modelo e ex-concorrente do Miss Itália, a jovem é treinadora de leões-marinhos e prepara um espetáculo noturno no aquário de Rimini.

A jovem, que correu o risco de ficar cega, teve de se submeter a diversas cirurgias plásticas para recuperar. O atacante, Jorge Tavares, de 29 anos, não terá aceitado o fim do namoro com a miss e começou a persegui-la.



Este ex-namorado, de origem cabo-verdiana, já tinha sido levado a tribunal e tinha uma ordem de restrição que fazia com que não se pudesse aproximar de Gessica.

A modelo ficou com queimaduras na cara e num dos olhos.



O homem foi detido mas nega a autoria do ataque.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito