Modelo do anúncio racista da 'Dove' reage a críticas

Mulher mostra-se incomodada com a forma como a imagem foi usada.

17:18

Lola Ogunyemi foi a protagonista do último anúncio da 'Dove' que recebeu duras críticas por ter sido considerado racista. A modelo já reagiu, mostrando-se muito incomodada com a forma como a imagem foi usada. "Isto é algo que vai contra tudo aquilo em que acredito", contou a modelo num texto de opinião que escreveu para o jornal britânico The Guardian .

"Se eu tivesse a menor suspeita de que seria retratada como inferior, ou como 'antes' numa propagada de antes e depois, teria sido a primeira a dizer um enfático 'não'", garantiu a modelo vítima de racismo por parte da marca de produtos de higiene.

Recorde-se que no passado sábado, a marca 'Dove' foi duramente criticada nas redes sociais pelo anúncio considerado por muitos internautas como racista. Nas imagens, aparece uma mulher negra a transformar-se numa mulher branca, depois de usar o gel de banho.

A marca reagiu e pediu desculpa no Twitter. "Uma imagem que recentemente postamos no Facebook falhou ao representar mulheres negras. Sentimos muito pela ofensa que isso provocou", escreveu a 'Dove' na rede social. Mesmo depois do pedido de desculpa as pessoas continuaram a reagir negativamente e o assunto tomou proporções inimagináveis.

A modelo entendeu o assunto de outra forma e disse que tudo não passou de uma má interpretação da mensagem. "Não sou apenas uma vítima silenciosa de uma campanha de beleza mal interpretada. Sou forte, sou linda e não serei apagada", rematou Lola.