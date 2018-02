Modelo fica tetraplégica após fazer abdominais

Celebridade do Instagram partiu vértebra após cair de cabeça e ficou paralisada durante meses.

Marcelle Mancuso, de 23 anos, ficou tetraplégica após cair sobre o pescoço num ginásio no Brasil. A modelo fitness estava a fazer um exercício invertido de abdominais quando a faixa de segurança partiu. Ficou paralisada durante meses e, mesmo após a cirurgia à coluna, os médicos não acreditavam na recuperação. O acidente ocorreu em 2016.

A coluna da jovem teve de levar seis parafusos e placa de titânio.

A modelo, que é licenciada em Direito, necessitou de fisioterapia intensa durante seis meses e, contra as expectativas da equipa médica que acompanhou o caso, recuperou o movimento total dos membros.

Marcelle já regressou à sua rotina de treinos, inclusive aos abdominais invertidos, e afirma que teve a ajuda de deus na sua recuperação.



A mulher tem um canal no Youtube, "What if your body stopped?" ("E se o teu corpo parasse", em português) onde partilha com os seguidores a história de superação.