Modelo investigada por fazer topless na praia

A polémica modelo e apresentadora inglesa Katie Price está debaixo de fogo depois de, nas suas férias nas ilhas Maldivas, ter feito topless na praia. É que as Maldivas são um país de predominância muçulmana, que proíbe expressamente a prática.

Katie, que entretanto já regressou ao Reino Unido, está a ser investigada pelas autoridades das Maldivas e poderá mesmo ser chamada de volta ao país para ser interrogada.

Caso seja feita uma queixa formal, a inglesa de 38 anos, conhecida pelas várias cirurgias estéticas a que se submeteu ao logo da carreira, pode ter que pagar uma pesada multa ou até ser condenada a prisão.

"Isto não é permitido. É contra a lei e nós levamos este tipo de crimes muito a sério. O nudismo e o topless são proibidos em todo o lado, até nos mais exclusivos resorts", adianta o porta-voz da polícia das Maldivas ao The Sun.

A modelo encontrava-se de férias com o marido e os cinco filhos num novo resort que abriu numa ilha privada. A estadia no Kadima Resort pode ultrapassar os 1200 euros por noite. Katie mantém o silêncio sobre o caso. Nas redes sociais limitou-se a partilhar fotografias com os filho e afirmou que as Maldivas "são o meu tipo de sítio".

