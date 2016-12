Modelo morre durante cirurgia estética

Melanie Montenegro, uma modelo equatoriana em início de carreira, morreu aos 22 anos, durante uma lipoaspiração. O médico que estava a fazer a cirurgia estética, Felipe Leyton, terá abandonado o corpo na mesa de operações e fugiu assim que a jovem perdeu os sinais vitais.

A manequim tinha viajado para a cidade de Guayaquil, após ter visto um anúncio da clínica, que prometia procedimentos estéticos ‘low cost’.

No dia seguinte à viagem, deu entrada na clínica e, em plena operação estética para retirar gordura do abdómen, morreu vítima de um ataque cardícaco. O cirurgião é agora procurado pelas autoridades mas desapareceu sem deixar rasto.

De acordo com o pai de Melanie, Edwin Montenegro, a família foi contactada pelo dono da clínica, que informou da morte da jovem. Alegou que esta não tinha dito que era alérgica a um dos medicamentos usados durante a cirurgia e que, por isso, tinha morrido. Os familiares estão destroçados e exigem justiça.

A polícia já efetuou buscas na casa do cirurgião mas informou que a habitação se encontrava vazia. As autoridades pedem agora informações a quem saiba do paradeiro de Felipe Leyton.

Melanie tinha uma filha de três anos. Trabalhava como modelo e começava agora a carreira como atriz numa série web do Equador, ao mesmo tempo que estudava jornalismo. A sua morte chocou o país e está a ser amplamente discutida, com atores equatorianos como Gabriela Ruiz e Daniel Machado a fazerem apelo nas redes sociais para que o cirurgião responsável seja levado a tribunal.

