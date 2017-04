Modelo morta a tiro por fãs que lhe levavam flores e chocolates

Uma jovem modelo foi morta a tiro por dois homens que se fizeram passar por seus fãs e que lhe levavam flores e chocolates. Mary Christine Balagtas, de 23 anos, natural de Bulacan, nas Filipinas abriu a porta e prontamente levou um tiro na cabeça.

O caso, ocorrido na passada quarta-feira, está a chocar a população filipina. Mary Christine era conhecida por vencer vários concursos de beleza no país. A jovem ainda foi levada de ambulância para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois suspeitos fugiram de mota após o crime. "Estamos a seguir várias pistas. Um dos suspeitos manteria uma relação amorosa com a Mary. Acreditamos que este homem terá contratado um assassino e os dois surpreenderam-na em casa. Testemunhas contaram-nos que viram dois homens suspeitos no bairro antes do crime", relata o superintendente da polícia local.

Mary Christine Balagtaa, conhecida como ‘Tin’, foi coroada campeã no concurso de beleza La Bulakenya, o mais importante das Filipinas, em 2009 e 2010.

