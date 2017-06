Moldávia acusa diplomatas russos que expulsou de recrutar soldados para guerra na Ucrânia

A Reuters diz que os cinco diplomatas estavam a recrutar combatentes na região autónoma de Gagauzia, no sul da Moldávia, onde a maioria da população tem etnia turca e simpatia pela causa russa, propondo-se a uma integração do país na União Europeia.



O vice ministro dos Negócios Estrangeiros, Grigory Karasin, nega as acusações. "Alguém está a tentar criar uma onda de propaganda. Os diplomatas cumpriram à letra os seus deveres oficiais"



Estima-se que, desde 2014, 10 mil pessoas morreram nos conflitos em curso no Leste da Ucrânia, onde o exército combate forças rebeldes pro-russas. A Rússia dá apoio político aos rebeldes, mas sempre negou o envio de tropas para o terreno.



Os serviços de inteligência da Moldávia acreditam que os combatentes recrutados na Gagauzia são enviados para um campo de treino em Rostov, no sul da Rússia e seguem depois para o leste da Ucrânia.



