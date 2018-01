‘Monstro’ violou mulher em frente aos filhos durante 10 anos

Abusos e violência ocorriam todas as semanas.

Um homem inglês foi condenado a 10 anos de prisão pelos crimes de violação e agressão. Brian Hanmore foi dado como culpado de violar e agredir uma mulher semanalmente ao longo de mais de uma década. A vítima era violada em frente aos próprios filhos.

Brian deu-se como culpado de todos os crimes e foi descrito em tribunal pela vítima, que não pode ser identificada por questões legais, como "um mostro".

A mulher descreveu os horrores que viveu às mãos do violador em Dorset, no Reino Unido. Os abusos eram tão violentos que a vítima ficava a sangrar. Enquanto era violada, era esbofeteada, esmurrada e asfixiada. Segundo a acusação, Brian "via os crimes como um jogo".

"Não fui só eu afetada. A minha família também, especialmente os meus filhos que assistiam a tudo porque ele os obrigava. Estou feliz que seja feita justiça. Mas não posso deixar de pensar que ele pode sair em liberdade condicional daqui a cinco anos e fazer isto a outra mulher. Não quero que ele faça mal a mais ninguém. É um monstro que vai aos extremos para magoar qualquer pessoa", disse a vítima em tribunal.

A mulher diz que quis denunciar o caso para dar "esperança" a outra vítimas de abusos sexuais.