Morde e espanca bebé de quem tomava conta

Kuzivakwasha Chigariro, um jovem do Zimbábue de 22 anos, é acusado de ter mordido e espancado uma criança de três anos de quem tomava conta. O homem, que vive no Reino Unido desde os 12 anos, defendeu-se referindo que esta é uma forma de disciplina aceitável no seu país de origem.

O bebé ficou com pelo menos 28 ferimentos. Apresentava dentadas nas costas e no peito e arranhões na cara e nas mãos. A mãe demorou dias até levar a criança ao hospital, onde se descobriu que o bebé tinha um braço partido que tinha começado a sarar por si próprio.

Chigariro estaria sob o efeito de canábis e álcool quando o ataque aconteceu. Em tribunal, foi condenado a uma pena de prisão.

O juiz Amjad Nawaz afirmou, após proferir a sentença, que "alguém que causa este número de ferimentos a uma criança é porque tem prazer ao fazê-lo".

O que achou desta notícia?







76.9% Muito insatisfeito

76.9%





23.1% Muito satisfeito