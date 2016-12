Morde os filhos por abrirem presentes de Natal

O que achou desta notícia?







Uma norte-americana de 36 anos foi acusada de espancar e morder os filhos, de seis e nove anos, que abriram os presentes de Natal antes da data.O caso ocorreu domingo no estado do Indiana e, segundo as crianças, a mãe, Sascha Collins, bateu-lhes com a fivela do cinto, atirou-os contra a parede e mordeu um deles.O alerta foi dado pela irmã adolescente.