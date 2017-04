Morre a comer donut em concurso

Um homem norte-americano morreu durante um desafio cujo objetivo era comer um donut de 250 gramas em oitenta segundos. Travis Malouff, de 42 anos, acabou por sufocar enquanto comia o bolo na Tex-Ass Doughnut Challenge, em Denver, no estado norte-americano do Colorado.

O prémio para quem conseguisse a proeza era um donut grátis e um crachá a assinalar o feito.

Julia Edelstein, que assistia ao concruso, contou ao Metro que o donut "era do tamanho de um bolo de aniversário pequeno". "Parte do bolo ainda estava na mão dele quando ele se afastou do balcão e colapsou. Estava com a cara roxa", conta a testemunha.

Dois clientes da loja onde decorria a competição ainda tentaram reanimar o homem até à chegada dos paramédicos mas o óbito foi declarado no local.

