Morre à porta do hospital sem receber auxílio

Segundo o ABC, um táxista deu o alerta ao hospital antes mesmo de chegarem as ambulâncias.Alguns membros do hospital foram questionados sobre o porquê de não se terem dirigido ao local depois do pedido de ajuda, visto ser tão perto. "Não podemos abandonar o nosso posto de trabalho", foi a resposta dos trabalhadores que se apoiaram no protocolo do centro hospitalar.O Hospital Universitário confirmou ao ABC que está a ser realizada uma investigação para perceber o que aconteceu. Fontes da SUMMA explicaram que se a situação de emergência aconteceu na rua e não à porta do hospital, e que nestas situações é o serviço de emergência quem tem de prestar auxilio.No entanto, segundo avança o site ABC, o sítio onde a vítima necessitou de auxilio está separada do hospital por uma esplanada de acesso, sem árvores nem obstaculos que dificultem a visibilidade entre ambos.