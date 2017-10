Morre alcoolizada a celebrar final da quimioterapia

Mulher com cancro na mama tirou férias que acabaram de forma trágica.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:12

A terapeuta inglesa Valerie Jones lutava contra um cancro na mama desde março de 2016. Depois de uma sequência de tratamentos de quimioterapia e radioterapia, que se seguiram a uma complicada operação, Valerie foi informada da que para já não tinha que fazer mais tratamentos, pelo que resolveu tirar umas férias antes de voltar à luta contra o cancro. As férias acabaram por resultar em tragédia, com a inglesa a morrer de intoxicação alcoólica.

Valerie, de 54 anos, foi com o marido, Nigel, para a ilha grega de Santorini. Os dois tinham por hábito beber vinho para celebrar os bons momentos e não quiseram que as férias a dois, num alívio do pesadelo do cancro, fossem diferentes. No segundo dia, Valeria e Nigel beberam vinho durante a manhã, à hora de almoço e durante a noite.

Os dois acabaram por se juntar a uma festa de casamento no hotel em que estavam em Santorini e ainda consumiram mais uma bebida antes de irem para o quarto. Durante a noite, enquanto o marido dormia, Valeria foi à casa de banho e colapsou no chão.

A mulher foi levada de urgência para o Hospital Geral de Santorini mas acabou por morrer assim que chegou àquela unidade de saúde.

"Ela não tinha um problema de alcoolismo. Ela bebia, mas como toda a gente, de forma responsável. Bebia mais nas férias é certo, mas sempre teve uma grande tolerância ao álcool", garante o marido destroçado.

A autópsia revelou que a inglesa tinha uma taxa de alcoolemia de 3,5 g/l. "Quando o nível de álcool no sangue chega a estes valores é sabido que as pessoas podem morrer subitamente", explicou o médico legista.

Na autópsia feita na Grécia apontava-se como a causa da morte um edema pulmonar mas, no Reino Unido, ficou estipulado após nova análise ao corpo que Valeria morreu de intoxicação alcoólica.