Morre ao levar pétalas para a noiva duas horas antes de casar

Jovem de 21 anos teve um acidente de viação quando preparava uma surpresa para a futura esposa.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:09

Um brasileiro de 21 anos, Carlos Adriel Mendes da Silva, morreu duas horas antes de se casar, quando ia preparar uma surpresa para a noiva, Paloma Ismaelly. O noivo ia levar pétalas de rosa para enfeitar a cama da casa nova, onde iriam viver a partir desse dia, quando sofreu um acidente.



A mota de Carlos Adriel colidiu com um carro num bairro na periferia de Baraúna, onde os noivos viviam, no interior do estado brasileiro do Rio Grande do Norte, e o jovem, que ia sem capacete - como é comum naquela região do nordeste do país - morreu no local. O motorista do carro fugiu deixando o veículo no local do acidente.



Carlos Adriel ia casar dentro de apenas duas horas e as pétalas de rosa, segundo um tio seu, eram mais um gesto com que ele queria demonstrar todo o amor que tinha por Paloma. Ao saber da tragédia, a noiva desabafou numa rede social que receber uma notícia daquelas ao acordar e perceber que não era apenas um pesadelo foi o pior momento de toda a sua vida.