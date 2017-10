Morre ao pôr a cabeça de fora da janela do carro

Mulher filmada a fazer brincadeira em topless bateu coma cabeça num poste.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 18:29

Uma mulher russa morreu depois de um trágico acidente que foi captado em vídeo. Natalia Borisovna Borodina, de 35 anos, estava a em topless, com a cabeça e parte do corpo de fora de um carro em movimento, quando bateu com a cabeça num poste de iluminação.

A russa estava de férias com uma amiga na República Dominicana, Ivanna Boirachuk, de 32 anos, que ia a conduzir o veículo e a filmar a amiga seminua.

Natalia surge a brincar e a rir-se, antes de se inclinar para trás e bater com a cabeça. A condutora parou imediatamente o carro na berma da estrada, em Punta Cana, e chamou os serviços de emergência.

Natalia, natural de Moscovo, ainda foi levada com vida para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos graves.