Morre após descobrir que ia ser mãe pela primeira vez

Brandon Forseth e a namorada, Kylee Bruce, de Oregon, nos EUA, ambos de 24 anos, estavam a preparar aquele que seria "o melhor Natal de sempre", quando se deu a tragédia: Kylee morreu num acidente de viação; estava grávida de 18 semanas, e preparava-se para contar à família na quadra natalícia.

O casal tinha o segredo bem guardado e queria surpreender as famílias. Quando Kylee e o bebé morreram, esta terça-feira, após um despiste, Brandon ficou destroçado. O norte-americano deixou uma mensagem nas redes sociais, que se tornou viral e está a emocionar o Mundo.

"Fizeste-me prometer que não anunciava a tua gravidez ao mundo até teres feito as 20 semanas de gestação, quando soubéssemos o sexo do bebé. Íamos fazer um vídeo engraçado e partilhar com todos os que amamos. Estavas grávida de 18 semanas, do meu primeiro filho, do nosso primeiro filho, e perdi-vos aos dois. Ainda que não o tivesse conhecido, o amor e a ansiedade que sentia no meu coração foram algo que nunca tinha sentido", escreveu Brandon, na legenda de uma fotografias que mostra as meias de Natal que o casal ia pendurar, com a fotografia da ecografia da criança que esperavam.

"Ias ser a melhor mãe do mundo Ky. Fazias-me tão feliz e eras o meu futuro. Desculpa quebrar-te a promessa e contar a todos uns dias antes do previsto, mas estava tão feliz, tão orgulhoso e quero que todos saibam o quão comprometida estavas com o bebé. Ia ser o melhor Natal de sempre! Devia ter-te mantido segura, devia ser eu ao volante. Trocava de lugar contigo num segundo", conclui Brandon.

A publicação já foi partilhada mais de 200 mil vezes. Entretanto, foi criada uma página na plataforma GoFundMe para que se pudessem fazer donativos para ajudar nas despesas do funeral de Kylee. O objectivo inicial de 12 mil euros foi ultrapassado em quase o dobro, após a história se tornar viral.

