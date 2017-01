Morre atacado por tigres ao saltar vedação do zoo

Um homem morreu este domingo num zoo da província de Zhejang, na China, ao ser atacado por um grupo de tigres. Segundo as autoridades locais, o homem saltou uma vedação com um amigo para tentar entrar no parque de Dongqian sem pagar e acabou dentro do recinto dos felinos.

Homem morre atacado por tigres em parque chinês

O homem, identificado pelas autoridades como tendo o apelido Zhang, estava de visita ao parque com a mulher e os filhos e um casal amigo. Todos tinham bilhete menos os dois homens, que resolveram saltar a vedação para entrar. Zhang saltou a vedação e entrou no espaço dos tigres, deixando o amigo para trás.

Alguns visitantes do parque assistiram à cena e fizeram fotos e vídeos com os telemóveis. Um dos tigres terá sido abatido, mas o ataque dos felinos deixou o homem morto no recinto.

