Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre atropelada depois de ter acidente contra camião

Nayara tinha 23 anos.

15:14

Uma mulher de 23 anos morreu atropelada depois de um camião embater contra a lateral do carro que conduzia esta terça-feira, em São Paulo, Brasil.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Nayara ficou com o carro em sentido contrário depois do veículo pesado, que transportava laranjas, lhe ter batido. Ao sair do carro, a jovem foi atropelada.



O condutor do camião conta uma versão diferente das autoridades. Ao Jornal da Região, o motorista diz que a jovem saiu do carro a discutir com ele e atravessou a estrada ao telefone. Nesse momento, e segundo o homem, a jovem foi atingida por um terceiro carro.