Morre com bactéria que ‘come’ carne após jogo sexual

Mulher de 24 anos foi ao hospital queixar-se de dores no pulso.

10:22

Uma mulher de 24 anos morreu após desenvolver uma rara bactéria que ‘come’ a carne após uma lesão num jogo sexual com o namorado. Katie, natural de Birmingham, no Reino Unido, esteve presa à cama durante as relações e foi, em seguida, ao hospital queixar-se de dores no pulso.

Após explicar a situação, os médicos mandaram Katie de volta para casa. No dia seguinte, a jovem foi novamente levada para o hospital. Já na ambulância, teve um ataque cardíaco.

Só nesta segunda ida ao hospital é que os médicos perceberam que a mulher tinha necrose, a morte irreversível das células, causada por uma bactéria. Katie morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

A mulher já se tinha queixado de dores no pulso no Ano Novo mas, quando foi ao hospital nessa altura, apenas lhe receitaram medicamentos para tirar as dores.