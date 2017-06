Morre de cancro no pénis por não caber na máquina de exame

Paul Humphrey, um homem norte-americano de 37 anos, foi diagnosticado com um cancro raro no pénis, em setembro do ano passado. Na altura, o homem pesava 267 quilos.

Apesar de ter vivido com dores nos genitais durante cerca de dois anos, o diagnóstico da doença foi sempre adiado, uma vez que Paul não cabia dentro do scanner que realiza o exame que poderia detetar o tumor.



Quando a doença foi descoberta, já era tarde de mais. Paul removeu o pénis, na esperança de ainda poder salvar-se. Durante os tratamentos, o homem emagreceu cerca de 38 quilos, algo que nunca tinha acontecido durante toda a sua vida.



Paul acabou por morrer no sábado passado, depois de ter passado semanas internado em estado considerado terminal.

