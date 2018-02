Morre depois de beber veneno guardado em garrafa de vodca

Homem não percebeu que se tratava de uma substância tóxica e continuou a beber.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:12

Um hábito relativamente comum mas extremamente perigoso, o de guardar substâncias tóxicas, veneno ou medicamentos em recipientes aparentemente inofensivos, custou a vida de um homem na cidade brasileira de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Marco António Soares morreu depois de ingerir grande quantidade de um veneno à base de Benzina, que estava numa garrafa de vodca guardada no frigorífico da residência da irmã.

Pensando que era realmente vodca, Marco António, segundo o relato do cunhado à polícia, ingeriu o veneno durante a noite. Ainda de acordo com esse familiar, Marco António era alcoólico e por isso bebeu todo o conteúdo que estava na garrafa da suposta bebida alcoólica.

Quando o veneno começou a fazer efeito, Marco António acordou o cunhado e a irmã pedindo socorro, e estes chamaram uma ambulância. O homem foi levado para o Hospital Municipal de São Vicente, onde passou por uma lavagem estomacal e lhe foi dada alta.

Horas depois, porém, começou a passar mal novamente, a vomitar muito, e chamada novamente uma ambulância, Marco António acabou por ter uma paragem cardíaca e morrer ao chegar à unidade de saúde. O cunhado explicou à polícia que costumava usar o veneno à base de Benzina, um solvente muito forte, para matar térmitas e outras pragas que apareciam na casa, e que guardou o que tinha sobrado numa garrafa de vodca que estava vazia, e que a deixou no frigorífico por achar que ali estaria menos à mão de ser usada inadvertidamente.

Só que Marco António, que por causa do vício chegou a morar na rua, foi acolhido pela irmã na residência, para tentar recuperar-se. Sem saber do equivocado hábito do cunhado, Marco António ao ver a garrafa que supôs conter vodca não resistiu e bebeu tudo.