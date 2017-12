Morre depois de colocar implantes nas nádegas

Carolina fez intervenção num salão de cabeleireiro.

Uma mulher colombiana morreu depois de ter feito implantes de silicone nas nádegas. Carolina Andrea Aguirre Castaño, de 38 anos, tinha feito a intervenção cirúrgica num cabeleireiro e salão de beleza em Medellin.

Carolina tinha posto implantes no rabo, que foram depois injetados com "Uma substância desconhecida". A jovem queria "melhorar a forma das nádegas" e por isso resolveu fazer a cirurgia, mas optou por um local não licenciado para este tipo de intervenções.

A mulher começou logo a sentir-se mal e as trabalhadoras so salão chamaram logo uma ambulância. Carolina morreu ainda a caminho do hospital.

Foi aberta uma investigação pela Polícia Metroplitana, que adianta que já é o sexto caso de morte em procedimentos cosméticos em Medellin só este ano.

O dono do salão de beleza foi detido e está em prisão preventiva. O cabeleireiro e salão de beleza foi imediatamente encerrado.

A popularidade das cirurgias plásticas na Colômbia tem levado a um crescimento exponencial de procedimentos feitos por pessoas sem licença para esta prática em estabelecimentos sem condições, a troco de preços mais baixos. Em 2016 pelo menos 30 pessoas morreram no país devido a complicações pós-cirurgia plástica.