Morre durante filmagens da série ‘The Walking Dead’

John Bernecker, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos após uma queda. Morreu nos braços da namorada.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 16:34

John Bernecker, um duplo de 33 anos que trabalha na série de sucesso ‘The Walking Dead’, morreu após ter sofrido uma queda enquanto gravava.

O duplo ainda foi levado de emergência para o Centro Médico de Atlanta, nos EUA, de helicóptero, mas acabou por morrer na noite de quinta feira.

John ainda respirava depois de cair, mas acabou por perder a consciência pouco antes dos paramédicos chegarem ao local.

De acordo com o TMZ, a namorada de John, que também trabalha com dupla na série da AMC, nunca saiu de perto do namorado, que acabou por lhe morrer nos braços, já no hospital.

"O John merece ser visto por todos os neurocirurgiões e médicos que existem até que um deles o consiga trazer de volta. Isto não é justo", escreveu destroçada a namorada do duplo nas redes sociais.

John Bernecker era ainda conhecido pelo trabalho no filme ‘Logan’, em que participou recentemente.

A AMC já anunciou que parou a produção de ‘The Walking Dead’ enquanto a investigação ao que se passou decorrer.