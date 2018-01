Morre em acidente de carro depois de matar mulher

Colisão entre veículos homicida pouco tempo depois do crime.

11:56

Um homem, de 63 anos, morreu num acidente de carro depois de matar à facada a mulher em São Paulo, no Brasil, no sábado.

De acordo com o site brasileiro Veja, Pedro Paulo Soares da Silva fugiu da casa onde morava com Marina José Martiniano da Silva, de 58 anos, em Assis, depois do crime. Durante a fuga o brasileiro envolveu-se num acidente que causou também a morte a Shylton Lopes, um pastor evangélico de 25 anos, e ferimentos ligeiros a um outro homem que acompanhava o jovem.

As autoridades brasileiras confirmam que Pedro Silva seguia a alta velocidade quando colidiu de frente com o carro de Shylton. Os carros ficaram totalmente destruídos com o embate.

A mesma publicação avança que Marina foi encontrada já sem vida pelo filho.