Morre em jogo sexual e é desmembrado pela namorada

Casal era conhecido dos vizinhos pelas práticas sadomasoquistas.

Anastasia Onegina, de 21 anos, confessou ter desmembrado o namorado, Dmitry Sinkevich, de 24, após este ter morrido, no passado domingo. A jovem diz que não foi ela quem o matou e que, quando encontrou o corpo do companheiro, este já estava sem vida. Com medo de ser incriminada, desfez-se do corpo.



Contudo, a polícia russa não acredita na versão de Anastasia e tem suspeitas de que esta terá desmembrado Dmitry após um jogo sexual que terminou com a morte do homem, avança o jornal Metro.



O casal era conhecido dos vizinhos por "fazer muito barulho" e por serem adeptos de práticas sadomasoquistas. "Eles faziam orgias todas as semanas. Falava-se que gostavam de sadomasoquismo e práticas semelhantes", revelou uma testemunha.



O corpo de Sinkevich, que terá sido cortado com uma faca, foi encontrado em casa pela irmã de Anastasia. Os testes forenses vão agora apurar as causas reais da morte do militar russo.



A jovem Anastasia foi detida.