Morre em queda de prédio após abusar de menino de seis anos

Homem escorregou e caiu da janela do 4.º andar depois de ataque em festa de aniversário da criança.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:00

Um homem de 44 anos morreu depois de cair do 4.º andar de um prédio em Queens, Nova Iorque. Edgar Collaguazo foi acusado de abusar sexualmente de um menino de seis anos que celebrava o aniversário naquela casa e foi trancado pelos pais num quarto até que as autoridades chegassem. Tentando fugir pela janela, o norte-americano escorregou e acabou por cair em cima de uma vedação, tendo morte imediata.

Edgar era o senhorio da casa onde decorria a festa de aniversário da criança e tinha sido convidado pelos pais desta. Chegou ao apartamento visivelmente alcoolizado e levou três crianças (incluindo o aniversariante) para um quarto para verem um filme, conta o New York Daily News. Algum tempo depois uma menina, que tinha estado com o homem no quarto, foi ter com a mãe "a comportar-se de forma estranha".

Os pais foram depois ao quarto verificar o que se passava e encontraram o homem com o menino que celebrava o seu 6.º aniversário ao colo, enquanto lhe acariciava os genitais. "Gerou-se o pânico e o caos. As mães das crianças que estavam com ele começaram a chorar e vários pais começaram a agredi-lo. Nunca pensei que ele tivesse uma mente assim", relata a mãe do menino abusado.

Depois de chamarem a polícia, os adultos resolveram trancar o suspeito num quarto. Foi nessa altura que Edgar tentou fugir pela janela, de forma a chegar às escadas de emergência. Escorregou e caiu para a morte. "Vi-o a equilibrar-se fora da janela e a tentar içar-se para chegar às escadas de emergência, mas depois escorregou e caiu com um grande estrondo", conta um vizinho que viu tudo acontecer. O momento foi captado por câmaras de videovigilância.

A polícia chegou escassos segundos depois. O homem, que já tinha cadastro, foi assistido por paramédicos mas o óbito foi logo declarado no local.

Pais e crianças presentes na festa foram ouvidos pelas autoridades. Uma menina de cinco anos contou que Edgar Collaguazo a beijou e lhe disse para não contar a ninguém. A polícia está a investigar, num altura em que a ex-mulher do suspeito exige explicações e garante que Edgar nunca tinha tido tais comportamentos.