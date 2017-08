Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre minutos depois de dar de mamar ao filho recém-nascido

Mulher realizou o seu maior sonho, ser mãe.

Sam Billinge, uma jovem mãe de 29 anos, morreu 15 minutos depois de dar de mamar ao filho recém-nascido, Jack.



A mulher, que sempre quis ser mãe, realizou o seu maior sonho no dia 9 de junho, no entanto, a felicidade acabou por não durar muito tempo. Sam perdeu a vida dois meses depois do nascimento do primeiro rebento com o marido.



"Foi tudo tão repentino. Tudo o que eu queria era ter-te dito 'Adeus' ou 'Eu Amo-te'. O nosso filho, o Jack, é quem me está a ajudar a ultrapassar esta dor insuportável", disse Chris, o marido de Sam e seu namorado.



Chris e Sam estavam juntos desde a adolescência e o maior sonho de ambos era ser pais. O sonho concretizou-se, no entanto, a jovem de 29 anos ficou doente três semanas depois de ter dado à luz e acabou por ter uma morte para a qual ainda não foi encontrada qualquer explicação.



"O próprio medico legista não sabe explicar o que aconteceu. Tudo o que sei é que a Sam começou a sentir-se mal algumas semanas depois do parto e desde aí que deixou de ter forças, até para pegar no filho ao colo", explicou o marido ao jornal The Mirror.



Após a morte da mãe de Jack, um amigo de infância de Chris criou um fundo de apoio para ajudar o recém-pai a criar o filho sozinho.