Morrem a fazer sexo dentro do carro

Casal encontrado nu dentro do veículo terá morrido sufocado.

11:44

Os corpos nus de um homem de 39 anos e de uma mulher de 44 foram descobertos pela polícia dentro de um carro, numa garagem em Bottrop, na Alemanha. Ao que as autoridades conseguiram apurar, o casal terá morrido sufocado enquanto fazia sexo.

Segundo a polícia, o carro esteve dentro da garagem de casa da vítima do sexo masculino, com o motor a trabalhar durante várias horas. O casal ter-se-á envolvido sexualmente dentro do carro e deixou o veículo a trabalhar para que se pudesse aquecer.

O alerta para o caso foi dado por vizinhos e família do homem, que estava desaparecido há vários dias. A polícia ia investigar a casa do desaparecido e encontrou-o morto no carro. A identidade das vítimas não foi, para já revelada.

Uma equipa forense esteve no local a recolher provas, para tentar perceber exatamente o que se passou. Os níveis de dióxido de carbono dentro da garagem, quando os corpos foram encontrados eram muito altos, mas as autoridades aguardam os resultados da autópsia para confirmara a causa de morte como asfixia.

"Tudo aponta para que tenha sido um acidente. Não temos, para já, quaisquer provas que apontem para a possibilidade de crime. De qualquer forma, e para que não haja dúvidas, foi pedida autópsia aos dois corpos encontrados", explicou um porta-voz da polícia alemã.