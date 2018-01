Morreu a cantora France Gall

Cantora tinha 70 anos e era um dos principais nomes do yé-yé dos anos 1960.

France Gall, cantora francesa, morreu este domingo, aos 70 anos, em Paris, França, vítima de cancro. A notícia foi avançada pelo porta-voz da artista, Geneviève Salama, num comunicado emitido ao jornal Le Fígaro.

"Há palavras que nunca se querem pronunciar. France Gall regressou ao ‘Paraíso Branco’ dia 7 se janeiro", começou por explicar o próprio. A francesa encontrava-se hospitalizada desde o final de dezembro do ano passado devido a uma infeção grave. O também amigo da artista, revelou que a morte aconteceu depois de "dois anos a desafiar, com discrição e dignidade, o reaparecimento do cancro."



O maior sucesso da cantora foi o tema Laisse Tomber les Filles, em 1964. O êxito permitiu-a participar e vencer o Festival da Eurovisão, em 1965, com a composição Poupée de Cire, Poupée de Son, escrita por Serge Gainsbourg. A artista ficou ainda conhecida do grande público por se ter tornado numa das principais vozes da música Yé-yé, de 1969.