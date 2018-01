Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu a menina que lutava contra cancro ao lado do avô

Imagem do homem junto à neta tornou-se viral.

12:31

A imagem de um avô com uma doença terminal e da neta internada no hospital foi partilhada nas redes sociais e depressa se tornou viral.



A pequena Braylynn Lawhon morreu esta terça-feira. Foi na página do Facebook que acompanhava o processo da menina que anunciou: "A Braylynn ganhou asas de anjo rosa", pode ler-se.



A fotografia tirada pela mãe da menina foi partilhada centenas de vezes e foi definida como o espelho da dor de quem tem consciência que vai morrer.



Sean Peterson é o avô que sofre de uma doença no neurónio motor. Perdeu a capacidade de falar e a única forma que tem de demonstrar o sofrimento é a chorar.



No entanto, Sean não lidava apenas com a sua doença mas também com o conhecimento de que a neta, de apenas cinco anos, também iria morrer com cancro no cérebro.