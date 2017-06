Morreu a menina que tinha a cabeça duas vezes maior que o normal

Morreu a menina indiana de cinco anos de idade, com uma doença rara e que fez com que ela tivesse uma cabeça com o dobro do tamanho normal .

Roona Begum, que faleceu no domingo, foi notícia a nível internacional, depois das imagens que mostravam a sua condição rara tornarem-se públicas em 2013.

Segundo a mãe da menina Fatima Begun, a filha desenvolveu dificuldades respiratórias e deslocaram de urgência para o hospital, acabando por falecer a caminho do mesmo.

"Ela estava bem. Mas no domingo ela começou a ter problemas respiratórios e telefonei para o meu marido, pedindo que ele voltasse para casa" disse Fátima."Antes de a podermos levar ao hospital, ela morreu", conta a mãe destroçada.

Roona Begum nasceu com hidrocefalia, condição que pode ser fatal, uma vez que faz com que o líquido cefalorraquidiano se acumule no cérebro continuamente.

Em 2013, os seus pais, em desespero, recorreram à imprensa na tentativa de ajudar a filha. Um hospital de Nova Deli aceitou tratá-la de graça e nos últimos quatro anos ela foi operada oito vezes, com os cirurgiões a reduzirem a circunferência da sua cabeça de 94 para 58 centímetros.

O alerta de que ela poderia não sobreviver foi dado pelos médicos que fizeram a sua primeira cirurgia. No entanto, Roona aguentou mais sete cirurgias contra todas as previsões.

