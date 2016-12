Menina que vivia num balde morre no dia de Natal

Rahma Haruna a 19 years old girl has pass away on Sunday 25th of December 2016 ... may Almighty grant her Jannatul Firdausi ... ameen Uma foto publicada por SANI MAIKATANGA (@maikatanga_photography) a Dez 25, 2016 às 12:45 PST

Rahma Haruna, a menina nigeriana de 19 anos que vivia num balde, morreu no passado domingo, dia de Natal.A jovem tornou-se conhecida devido aos seus graves problemas de saúde que a obrigaram a viver passar toda a sua vida num balde de plástico.Foi uma falha no crescimento que impediu que os seus braços e pernas se desenvolvessem.Uma imagem captada por Sani Maikatanga, uma fotógrafa local, foi partilhada nas redes sociais e mostrou ao mundo a história desta nigeriana. A imagem mostrava a menina s ser carregada no balde pelo irmão de dez anos.Rahma não terá resistido aos ferimentos e morreu. A notícia da morte foi confirmada pela fotógrafa."Rahma Haruna, uma menina de 19 anos, morreu no domingo. Que o paraíso lhe esteja garantido", escreveu.