Morreu a mulher que caiu ao Rio Tamisa durante atentado de Londres

Andreea Cristea, de 29 anos, que se atirou da Ponte de Westminster para o Rio Tamisa durante o atentado que atingiu a capital londrina, morreu, segundo informa a imprensa britânica esta sexta-feira.



A jovem foi retirada do rio ainda com vida e encontrava-se internada com prognóstico reservado. Era arquiteta e estava de visita a Londres, para celebrar o aniversário do noivo, Andrei Burnaz.



Com a morte de Andreea Cristea, o número de vítimas mortais provocados pelo ataque levado a cabo por Khalid Masood sobe para cinco. O atacante foi também abatida pelas forças policiais londrinas, sendo a sexta morte registada no atentado terrorista.

