Morreu Ángel Nieto, lenda do motociclismo

Piloto estava hospitalizado em estado grave em Ibiza. O espanhol foi 13 vezes campeão do mundo.

19:03

O ex-piloto espanhol Ángel Nieto, 13 vezes campeão do mundo em motociclismo, morreu esta quinta-feira.



Nieto estava hospitalizado em estado grave em Ibiza, após sofrer um acidente no final do mês passado.



Segundo a Câmara Municipal de Santa Eulària, o acidente ocorreu quando o quadriciclo conduzido por Nieto colidiu com outro veículo, depois de ambos irem em direção a Santa Gertrudis, em Ibiza.



Em consequência da colisão, o espanhol que foi 13 vezes campeão do mundo foi projetado da mota que conduzia, batendo no chão.



As outras vítimas não sofreram ferimentos e o exame de alcoolémia ao condutor deu negativo.



A polícia está a investigar as causas do acidente.