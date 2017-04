Morreu Carme Chacón, a 1.ª ministra da Defesa de Espanha

Morreu este domingo Carme Chacón, a primeira mulher a assumir a pasta da Defesa em Espanha.



A socialista, que sofria de problemas cardíacos, morreu aos 46 anos.



Carme foi encontrada na sua casa este domingo após ter deixado de dar sinais de vida à família e aos amigos. A morte foi, depois, confirmada por um médico, asseguram fontes policiais citadas pelo jornal El País.





Chacón era membro do PSOE e foi eleita como deputada em 2000. Em 2004, foi nomeada vice-presidente do Congresso dos Deputados e, em 2007, assumiu um cargo ministerial no governo de José Luis Zapatero.No ano seguinte, em 2008, tornou-se ministra da Defesa, a primeira mulher em Espanha a assumir tal cargo.Após a sua incursão no Governo, continuou a assumir cargos políticos diversos dentro do PSOE, acabando por apresentar a sua demissão de secretária de relações internacionais do partido em 2016.