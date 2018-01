Morreu Eddie Clarke, guitarrista dos Motorhead

Artista de 67 anos não resistiu aos problemas causados por uma pneumonia.

Eddie Clarke, guitarrista do Motorhead, morreu na noite desta quarta-feira, no hospital onde estava internado devido a problemas causados por uma pneumonia.



"Estamos consternados em divulgar a notícia que recebemos… Edward Allan Clarke – conhecido por todos como Fast Eddie Clarke – faleceu em paz onte", lê-se no comunicado.









"Que choque! Ele será sempre lembrado pelos seus icónicos riffs. Descansa em paz", escreveu Phil Campbell, ex-guitarrista da banda.

Também Mikkey Dee mostrou a sua tristeza com a morte do amigo. "Que notícia terrível. Vi-o há pouco tempo e estava em óptima forma. Isto é completamente chocante", escreveu.

De recordar que Lemmy Kilmister, fundador dos Motorhead, morreu em 2015 vítima de uma cancro.

'Ace os Spades' é um dos maiores êxitos da banda inglesa de heavy metal.







